ROMA DZEKO INTER / Se da un lato l'Inter lavora per Romelu Lukaku, che ora è finito anche nel mirino della Juventus, dall'altro il club nerazzurro è sempre concentrato su Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco, nel frattempo, continua ad allenarsi in giallorosso con grande professionalità.

Oggi lasarà impegnata in una doppia amichevole contro, ma il giocatore sta svolgendo lavoro differenziato insieme ae a, perché un po' troppo sovraccaricato e per evitare complicazioni al flessore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Di Dzeko si è parlato anche di un possibile rinnovo e 'La Gazzetta dello Sport' riporta come la società proverà a riavvicinarsi al giocatore, proponendogli un nuovo accordo. Il bosniaco però attende l'Inter e Conte e i nerazzurri, sottolinea 'Tuttosport', potrebbero formulare una nuova offerta nelle prossime ore. Prima però bisognerà capire cosa intende fare la Roma, che valuta con attenzione diverse piste in attacco: da Higuain, che non vuole lasciare la Juventus, a Ben Yedder, per cui c'è un'offerta dalla Cina.