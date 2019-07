Inter, da Cavani a Dzeko: contromossa Lukaku

INTER LUKAKU CAVANI DZEKO / L'Inter continua a provarci ma sulla strada che porta a Romelu Lukaku il nuovo ostacolo si chiama Juventus. La dirigenza interista non lascerà nulla di intentato e come da richiesta del tecnico Conte formulerà un rilancio da presentare al ManchesterUnited: sul piatto 70 milioni di euro più bonus fino a quota 75 complessiva.

Ma se prima, forti dell'accordo col giocatore, pensavano di trattare "in esclusiva" il centravanti belga, ora sanno che la partita si è allargata e al tavolo si è messa anche la Juve, con cui la sfida ormai è totale, che può giocarsi la carta Pauloda tempo nel mirino dei 'Red Devils'. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Un inserimento che rende dunque ancor più complicato l'affare, ma che al momento non fa cambiare i piani dei nerazzurri. O almeno non del tutto: la priorità infatti è l'acquisto di Lukaku e si cercherà di portarlo a termine, ma la novità secondo il 'Corriere dello Sport' è che ora l'Inter starebbe valutando seriamente le alternative al colosso dello United. Nello specifico, nelle prossime ore come anticipato da Calciomercato.it si lavorerà per chiudere l'acquisto di Dzeko dalla Roma. Successivamente, attenzione alla pista Edinson Cavani che per il quotidiano romano sarebbe il nome in cima alla lista dei piani B e sul quale dovrebbe essere dirottato l'all-in interista in caso di addio a Lukaku.