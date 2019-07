Juventus e Inter, lo svincolato Dani Alves chiama... via Instagram!

JUVENTUS INTER DANI ALVES / A 36 anni compiuti Dani Alves ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori nel suo ruolo e dopo l'addio al Paris Saint-Germain cerca una nuova avventura in un club di prima fascia in Europa.

Soprattutto dopo l'ottima Copa America vinta da protagonista il laterale brasiliano è stato accostato a diversi club, tra cui anche le italiane(sarebbe un ritorno). La situazione per il momento non si sblocca, col calciatore in attesa della chiamata giusta. Su Instagram, intanto, a metà tra il serio e la provocazione divertita, Dani Alves si propone: "Sto cercando lavoro, dove lascio il mio curriculum? Qualcuno mi avvisi se avete tempo di leggerlo". E di tempo ce ne vorrà, vista la quantità enorme di trofei vinti in carriera...