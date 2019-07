Real Madrid-Atletico Madrid 3-7, figuraccia storica: tifosi imbestialiti

REAL MADRID ATLETICO MADRID 3 7 / Il derby non è mai un'amichevole, neanche in estate ed in piena preparazione. Soprattutto a Madrid, dove la rivalità tra Real ed Atletico si fa sempre più accesa anche sul mercato.

Così, la clamorosa sconfitta dei 'Blancos' al 'MetLife Stadium' nel New Jersey nella notte italiana assume dimensioni catastrofiche, con i tifosi letteralmente infuriati sui social dove si parla di 'ko più vergognoso della storia'.

Difficile smentirli, visto l'incredibile 7-3 che i 'Colchoneros' di Diego Simeone hanno rifilato ai rivali cittadini. Il primo tempo è già senza storia: Diego Costa tre volte, Joao Felix e Correa firmano il 5-0 parziale. Poi ancora Diego Costa per il poker, quindi Vitolo e dall'altra parte le reti di Nacho, Benzema e Sanchez quando ormai era troppo tardi per rimediare al disastro. Dopo una campagna acquisti estiva milionaria, chissà come reagirà Florentino Perez...