INTER JUVENTUS LUKAKU DYBALA / La Juventus vuole provare lo sgambetto all'Inter nella corsa a Romelu Lukaku.

Un'indiscrezione, una trattativa che prende forma dopo che nella giornata di giovedì l'inviato di Calciomercato.it aveva intercettato in esclusiva all'uscita dagli uffici milanesi del club juventino l'agente Federico Pastorello che, tra gli altri, sta lavorando in modo particolare al trasferimento del centravanti belga intenzionato a lasciare ilper sbarcare, magari, in Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Da tempo l'ex Everton ha espresso il desiderio di cambiare aria mettendo il campionato italiano in cima alle sue preferenze. L'Inter, su esplicita richiesta del nuovo tecnico Antonio Conte, si è messa in moto raggiungendo un'intesa col calciatore che sta spingendo per sbarcare in nerazzurro. Quella che però inizialmente poteva sembrare una pura manovra di disturbo da parte della Juventus, col passare delle ore diventa un tentativo concreto e che complica i piani interisti. Sì, perché la dirigenza dell'Inter resta al momento avanti e prepara un rilancio importante nell'ordine dei 75 milioni di euro tra parte fissa e bonus, ma come anticipato da Calciomercatonews.com la Juventus con l'inserimento di Paulo Dybala lavora ad un clamoroso scambio che fa gola ai 'Red Devils', da tempo tentati dalla 'Joya'. Il 'Derby d'Italia' è sempre più accesso, anche sul mercato.