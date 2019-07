MILAN CUTRONE / Arenatosi il discorso André Silva con il Monaco, il Milan ha continuato a lavorare con l'agente Jorge Mendes arrivando alla cessione di un altro degli attaccanti presenti in rosa e finiti nella lista dei partenti, ovvero Patrick Cutrone.

Con la regia del potente manager portoghese infatti il prodotto del vivaio rossonero è finito nel mirino dele l'affare sembra ormai giunto alle battute finali. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Proprio nella notte italiana l'attaccante classe '88 ha interrotto l'allenamento lasciando poi il ritiro di Boston per preparare il ritorno in Italia. Dopo giorni di riflessione, dunque, nelle prossime ore sarà formalizzato l'addio ai rossoneri ed il trasferimento in Premier League in un'operazione che dovrebbe portare nelle casse rossonere circa 18 milioni di euro più bonus. Plusvalenza pura e ossigeno per i conti milanisti, che potranno quindi accelerare sugli obiettivi in entrata, da Correa a Leao e Duarte.