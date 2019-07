Inter, le condizioni per il ritorno di Nainggolan a Cagliari

INTER NAINGGOLAN / L'Inter ha messo in vendita Radja Nainggolan e come richiesto dal tecnico Antonio Conte si attende una sistemazione in uscita in tempi brevi.

Nelle ultime ore per il belga si è parlato di un possibile, clamoroso ritorno al, dove ha militato dal 2010 al 2014. Secondo 'Sky', però, il centrocampista vorrebbe valutare prima proposte che gli permetterebbero di giocare ancora in Champions League, quindi in alternativa sarebbe ben felice comunque di poter tornare in Sardegna. L'operazione però non è semplice per via dell'ingaggio e del suo valore a bilancio.