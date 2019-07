Inter, clamoroso: la Juve prova lo sgambetto su Lukaku! Maxi-scambio sul tavolo

INTER JUVENTUS LUKAKU / Si sa, nelle lunghe telenovele il colpo di scena è sempre dietro l'angolo. Quello che però potrebbe prospettarsi su Romelu Lukaku avrebbe davvero del clamoroso. L'attaccante belga è da tempo l'obiettivo dichiarato della nuova Inter di Antonio Conte che lo ha indicato come nome giusto per il salto di qualità nel reparto offensivo e da giorni prova a lavorare ai fianchi del ManchesterUnited che per il momento non molla la presa.

Nelle ultime ore, però, una nuova ombra di nomerischia di complicare ulteriormente i piani dei nerazzurri.

Proprio nella giornata di ieri l'inviato di Calciomercato.it ha intercettato in esclusiva l'agente Federico Pastorello, che sta lavorando all'affare Lukaku, proprio all'uscita dagli uffici milanesi della Juventus che secondo 'Sky' starebbe ragionando sulla possibilità di inserire Paulo Dybala come possibile contropartite nell'operazione con i 'Red Devils' che seguono da tempo l'argentino. Un'idea, per il momento, proprio mentre l'Inter starebbe per aumentare la propria offerta fino a 70 milioni di euro più bonus.