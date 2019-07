NAPOLI JAMES RODRIGUEZ REAL MADRID / AGGIORNAMENTO ORE 23.00 - L'entourage di James Rodriguez secondo 'As' non conferma e resta scettico sull'ipotesi di permanenza. La sensazione, si legge, è che possa trattarsi di una manovra del Real per tagliar fuori l'Atletico Madrid e tentare di accelerare le operazioni col Napoli.

ORE 22.14 - Vi avevamo parlato dei segnali ambigui e dei nuovi problemi spuntati nella lunga telenovela James Rodriguez, in serata, dalla Spagna, arriva l'annuncio che gela le speranze ed i sogni dei tifosi del Napoli.

Il, infatti, avrebbe deciso di togliere il colombiano dal mercato e trattenerlo in rosa per la stagione 2019/2020.

La notizia arriva dal profilo Twitter ufficiale di Josep Pedrerol, giornalista e noto conduttore di 'Chiringuito TV', molto vicino al presidente Florentino Perez, che annuncia: "James resta al Real Madrid. Questa è la decisione del club in questo momento". Decisivo, in tal senso, sarebbe stato l'infortunio di Marco Asensio. Il gioiello spagnolo salterà di fatto l'intero campionato e con Gareth Bale ad un passo dalla Cina gli spagnoli avrebbero deciso dunque di tratterene il colombiano corteggiato pure dai rivali cittadini dell'Atletico.