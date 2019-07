CALCIOMERCATO BALE CINA JIANGSU / Tra annunci, indiscrezioni, dietrofront e nuovi contatti, la lunga telenovela Gareth Bale potrebbe essere finalmente giunta ad una conclusione. E l'epilogo è davvero clamoroso.

Sì, perché il fuoriclasse gallese, messo sul mercato dal tecnico delZinedine, nonostante la corte di tanti grandi club europei è ad un passo dal trasferimento in Cina.

Lo riferisce il quotidiano 'Marca', vicino al presidente 'merengue' Florentino Perez, secondo cui sarebbe praticamente fatta per il passaggio dell'ex Tottenham al Jiangsu, club cinese di proprietà del gruppo Suning che controlla anche l'Inter ed in giornata ha ingaggiato il difensore brasiliano Miranda dai nerazzurri. Mancherebbero ormai solo alcuni dettagli, ma si attende l'annuncio già nelle prossime ore con Bale pronto a mettere la propria firma su un contratto triennale da 22 milioni di euro a stagione, 5 in più degli attuali 17 che percepisce in Spagna.