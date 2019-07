p>CALCIOMERCATO FIORENTINA JUVENTUS CHIESA / Ladi Vincenzoè tornata in Italia quest'oggi dopo la tournée americana: il tecnico viola ha concesso 3 giorni di riposo ai suoi giocatori prima di riprendere gli allenamenti in vista della seconda parte del precampionato. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Secondo quanto riportato dall'Ansa, il caso Chiesa è ancora aperto: nonostante le dichiariazioni di Commisso e Pradé, è possibile che ci sia un nuovo confronto tra le parti alla quale potrebbe prendere parte anche Enrico, papà di Chiesa, che cura anche i suoi interessi.