Juventus, futuro Pogba: il fratello svela la prossima destinazione

JUVENTUS POGBA / Attenzione a Paul Pogba che da un momento all'altro può incendiare il mercato europeo. Il francese ha espresso il desiderio di lasciare il ManchesterUnited che entro l'8 agosto dovrebbe, nel caso, acquistare il suo erede. Quella infatti è la data di chiusura del mercato inglese, oltre la quale i 'Red Devils' non potrebbero tesserare un rinforzo di spessore e assolutamente necessario per sopperire alla partenza di un elemento così importante.

La Juventus continua a sognare il colpaccio, ma dalla Spagna non arrivano voci incoraggianti per i bianconeri. E l'indizio arriva dal fratello del centrocampista classe '93.

Come riporta 'As' infatti, Mathias, fratello maggiore di Paul, vuole restare vicino all'ex bianconero e seguirlo nella sua nuova avventura. Per questo motivo sarebbe già in contatto con un club di terza divisione spagnola con sede non molto lontano da Madrid, ovvero il CD Manchego Ciudad Real. Contatti confermati anche dalla dirigenza del club, che confermano di fatto come al momento l'ipotesi più probabile per il futuro di Paul Pogba lontano da Manchester sia il RealMadrid.