L'attaccante classe 1999 portoghese del Lille è uno dei nomi più gettonati del momento. Ci sarebbe una clamorosa indiscrezione proveniente dalla Francia: secondo quanto riportato da 'RMC Sport', Rafael Leao è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan per 35 milioni di euro. Il giocatore sarebbe atteso nel capoluogo lombardo già nel weekend per svolgere le visite mediche di rito. Nella trattativa potrebbe rientrare per un costo di 5 milioni di euro anche Djaló, difensore portoghese rossonero classe 2000.