MILAN LEO DUARTE / Caccia aperta al rinforzo in difesa per il Milan che, un po' a sorpresa, potrebbe tornare a pescare lì dove a gennaio ha individuato il rinforzo giusto per il centrocampo del presente e del futuro. Stiamo parlando del Flamengo di Paquetà, dove come anticipato da Calciomercato.it i rossoneri hanno messo nel mirino anche il compagno di spogliatoio Leo Duarte.

Oggi, secondo indiscrezioni che dal Brasile rimbalzano in Italia, il suo nome potrebbe aver preso quota.

Secondo quanto riferisce 'Sky' infatti la dirigenza milanista sta lavorando sul centrale classe '96 cresciuto e lanciato proprio dal Flamengo. Le cifre dell'operazione vengono invece rivelate dal giornalista brasiliano Vene Casagrande, secondo cui si tratta attorno ai 10 milioni di euro con il club che detiene il 50% del cartellino, il 40% appartiene invece al DesportivoBrasil ed il 10% restante al giocatore stesso.