CALCIOMERCATO CAGLIARI CERRI / Alberto Cerri, attaccante del Cagliari, è stato uno degli attaccanti più chiacchierati del mercato di Serie A ma l'ex Parma non ha nessuna intenzione di lasciare la Sardegna.

A confermarlo è lo stesso giocatore ai microfoni de 'La Nuova Sardegna': ''Se valgo 10 milioni? Non lo so, il prezzo non lo faccio io ma se mi hanno dato questa valutazione evidentemente c' è un motivo. Darò il massimo, ci metterò l' anima per fare un bel campionato. Cambiare squadra? Un pensiero che non mi ha sfiorato".