CALCIOMERCATO INTER KINKOUE / Nuovo colpo in prospettiva per l'Inter di Antonio Conte: secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la dirigenza nerazzurra ha chiuso per Etienne Youte Kinkoue, difensore centrale classe 2002 in arrivo dal Troyes.

L'Inter lo seguiva da tempo e nelle ultime ore la trattativa ha subito un'accelerazione importante: l'accordo totale tra le parti è stato raggiunto e Kinkoue si aggregherà ai suoi nuovi compagni la prossima settimana.