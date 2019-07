p>CALCIOMERCATO LAZIO SIVIGLIA LUIS ALBERTO / Il Siviglia di Monchi ha messo da tempo nel mirino Luis Alberto , fantasista spagnolo della: l'attuale direttore sportivo del club andaluso, ex, è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sul mercato del proprio club, rilasciando una battuta proprio sul giocatore di Simone. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Ecco le sue parole: ''Non voglio parlare di giocatori che non sono del Siviglia, rispetto la Lazio. È soltanto una voce di mercato, preferisco non rispondere. Vedremo come sarà composta questa squadra".