TEAM K JUVENTUS SARRI / Ronaldo fuori perché stanco, i giovani pronti: così Maurizio Sarri ha commentato il pareggio tra la Juventus e il Team K League, la rappresentativa con i migliori talenti del campionato sud coreano.

Il tecnico ha parlato al sito della società, queste le sue parole: "In questo momento non si possono ancora fare bilanci, abbiamo tanti giocatori a casa. Questa sera abbiamo dato spazio ai giovani, che erano pronti. Adesso, per 10 giorni ci possiamo allenare senza partite e possiamo fare una buona preparazione.? Era previsto che giocasse meno, ma oggi gli ho parlato, ed era molto affaticato, quindi abbiamo deciso di tenerlo a riposo. Abbiamo giocato in un bellissimo stadio, con un grande pubblico e un manto erboso perfetto".