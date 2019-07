JUVENTUS INTER DANI ALVES / Trentasei anni, svincolato e con la capacità ancora di attirare l'attenzione dei grandi club europei: per Dani Alves si avvicina il momento di decidere il suo futuro. Il terzino brasiliano, libero dopo l'esperienza al Paris Saint-Germain, è stato accostato di recente anche a Inter e Juventus, ma si è parlato anche di un suo possibile ritorno al Barcellona così come una reunion con Pep Guardiola al Manchester City.

Proprio il manager spagnolo ne ha parlato in conferenza stampa, lasciando aperte le porte dei Citizens per l'ex bianconero: "Tutti i club più importanti del mondo conoscono la sua situazione e il grande giocatore che è. E' una persona straordinaria ma al momento noi abbiamo due incredibili terzini". In realtà il Manchester City ha in partenzae da tempo seguedella: l'eventuale ingaggio di Dani Alves escluderebbe quello del portoghese che è ambito anche da