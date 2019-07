Roma, colpo Malcom: la posizione del Barcellona

CALCIOMERCATO ROMA MALCOM BARCELLONA BORUSSIA / Malcom non rientra nei piani del Barcellona.

Il club spagnolo è pronto a sedersi attorno ad un tavolo per trattare la cessione dell'esterno: in questi giorni, il calciatore è stato accostato a, Napoli, Arsenal e. Sarebbero stati propri i tedeschi a muovere passi importanti, con un'offerta di 42 milioni di euro. Notizia questa - come riporta 'MundoDeportivo' - che però sarebbe smentita dallo stesso club spagnolo.