Calciomercato Inter, UFFICIALE: via Miranda

CALCIOMERCATO INTER MIRANDA UFFICIALE / E' ufficialmente finita l'avventura all'Inter di Joao Miranda.

Il difensore brasiliano - come si legge sul sito del club nerazzurro - ha raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto. Per l'ex Atletico Madrid è pronta una nuova avventura in Cina allo