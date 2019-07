NAPOLI AGENTE HYSAJ / Mario Giuffredi insiste per la cessione di Elseid Hysaj. Intervenuto a 'Radio Kiss Kiss Napoli', l'agente del terzino azzurro ha ribadito la volontà del suo assistito: "Noi ed il Napoli eravamo d'accordo a lasciar partire il ragazzo. Vuole provare nuove esperienze, vuole respirare nuova aria e tornare sui suoi livelli.

Inoltre io non posso mettere in competizione nello stesso ruolo due miei giocatori (Di Lorenzo, ndr). Stiamo lavorando per il suo trasferimento, anche se le cose possono sempre cambiare in sede di calciomercato. Non ci precludiamo niente e stiamo valutando anche le ipotesi estere. L'unica cosa che conta è che si tratti di una società seria". Sfumata la pista, che ha scelto