NAPOLI ELMAS / Conferenza stampa di presentazione per Elmas: il macedone, arrivato al Napoli dal Fenerbahce, a Dimaro ha risposto alle domande dei giornalisti, spiegando cosa lo ha spinto ad accettare la corte dei partenopei. "Sono felice di essere qui. Mi sono trovato subito molto bene con tutti i compagni. Mi sento già in famiglia. Ho parlato con Pandev: mi ha detto di apprezzare questa maglia, so quanto siamo forti. Mi ha detto di notare l'appoggio dei compagni, questa è una squadra adatta per me".

ANCELOTTI - "Per me è un sogno stare al suo fianco.

E' presto ancora per le indicazioni tattiche, non voglio sbilanciarmi. Sono cose fra me e, sono passati solo due giorni, lavoreremo sulla tattica. La telefonata del mister ha avuto un gran peso nel prendere questa decisione".

RONALDO - "Sicuramenteil suo nome nel mondo del calcio ha un certo peso ma per non ha valore, non mi spaventa"

RUOLO - "Psso giocare in tante posizioni, mi trovo bene: quello che Ancelotti ci chiederà lo farò sempre al meglio. Fase difensiva? In una squadra conta anche quella: mi piace attaccare ma se mi verrà chiesto di dare una mano dietro lo farò".

NUMERO 12 - "L'ho scelto perché volevo essere un po' speciale"