ROMA DE ROSSI ALMENDRA BOCA / Intervistato da 'Radio Radio', il presidente del Boca Juniors, Daniel Angelici ha commentato l'ingaggio di Daniele De Rossi, ma anche le voci di mercato riguardanti Almendra seguito con forza dalla Roma.

"Abbiamo preso De Rossi per due motivi: perché sapevamo fosse da sempre un sostenitore del Boca Juniors e grazie alla presenza di, che è stato un suo compagno di squadra. Ci porta grande esperienza. Il calcio argentino è diverso da quello italiano, soprattutto nella velocità. De Rossi va verso un calcio ideologico, diverso come i migranti andavano verso una terra sconosciuta. A vedere il suo carattere, credo che sarà un trionfatore qui. Se è vero che si può liberare in caso di offerta della Nazionale? Ha firmato fino al 30 giugno del prossimo anno. Su Almendra posso dire che il direttore sportivo della Roma ha parlato con Burdisso, ma non abbiamo ricevuto nessuna richiesta ufficiale".