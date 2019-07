ROMA CASSANO DE ROSSI / Ha iniziato la nuova avventura al Boca Juniors, ma l'addio di Daniele De Rossi alla Roma continua a far discutere.

Ne ha parlato, intervenuto a 'Sky', anche l'ex giallorosso Antonio Cassano: "Sono affezionato alla Roma: il problema più grande è, cone Baldini.non appare mai ma decide sempre: da quando è tornato alla Roma lo aveva già in mente di mandare via Totti e lo ha fatto anche con De Rossi. Con questi personaggi qua la Roma farà fatica ad arrivare al vertice. Devono capire una cosa: la Roma non sono loro".