CALCIOMERCATO ROMA DZEKO INTER / Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la trattativa tra Inter e Roma per Edin Dzeko sarebbe ancora in una fase di stallo.

Stando a quanto riferito da Angelo Mangiante, infatti, il club giallorosso non avrebbe intenzione di mollare la presa sulla richiesta da 20 milioni di euro e starebbe pensando anche di tenere l'attaccante bosniaco, offrendogli il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2020. Come detto recentemente, in questi giorni alcuni intermediari stanno lavorando per avvicinare le parti in causa e l'Inter tornerà alla carica nel weekend per cercare di chiudere a 15 milioni di euro.