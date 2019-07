NAPOLI MERTENS CALLEJON / Messaggio d''amore' di Dries Mertens a Josè Mario Callejon con risvolti di mercato: il belga ha voluto condividere un video che lo ritrae insieme al compagno di squadra spagnolo, accompagnando il tutto con un messaggio carico di affetto.

"Wuaglio’ siamo arrivati insieme ae adesso inizia il nostro 7imo campionato in maglia azzurra, forse l’ultimo...ma quanto ci siamo divertiti frateee. E quando mi abbracci cosi me faj murì". Il riferimento all'ultimo anno, entrambi sono in scadenza di contratto a giugno 2020, ha fatto scattare l'allarme tra i tifosi azzurri che hanno commentato il post chiedendo ai due di restare in azzurro. Come raccontato da Calciomercato.it, Callejon aspetta un segnale dalla società per prolungare il contratto ma al momento la dirigenza è concentrata sulla campagna trasferimenti e ha messo i rinnovi in coda alle priorità.