TEAM K JUVENTUS / Finisce in parità l'amichevole tra Team K League e Juventus: i bianconeri rimontano la rappresentativa del campionato coreano nel finale di gara, dopo essere stati sotto praticamente tutto il secondo tempo. Con Ronaldo risparmiato in panchina, Sarri si affida ancora ad Higuain dal primo minuto ma sono i coreani a passare subito in vantaggio con una perla di Osmar al 7'.

Due giri di lancette e arriva il pareggio firmatoma prima dell'intervallo nuovo vantaggio Team-K conche festeggia alla Cristiano Ronaldo. In avvio di ripresa tanti cambi e tris coreano: tocca abattere. Nel finale poi spazio ai giovani ed ecco la rimonta Juventus: il 'veterano' Matuidi devia in rete in maniera abba stanza fortunosa un cross dipoi è una perla dia ristabilire la parità.

TEAM K- JUVENTUS 3-3: 7' Osmar (T), 9' Muratore (J), 44' Cesinha (T), 50' Taggart (T), 79' Matuidi (J), 81' M. Pereira (J)