CALCIOMERCATO INTER LUKAKU / Il muro contro muro tra Manchester United e Inter continua: i 'Red Devils' non si smuovono dalla richiesta di oltre 80 milioni di euro e i nerazzurri non si avvicinano a quella cifra. Novità però potrebbero arrivare nei prossimi giorni, almeno stando a quanto riportato dal 'Daily Mail'.

L'attaccante belga, infatti, rientra in anticipo dalla tournée della formazione di: per lui breve tappa a Manchester e poi volo in Belgio dove è atteso da un incontro con il suo agente. Un faccia a faccia per far il punto della situazione e cercare di smuovere la trattativa con i nerazzurri. Intanto ieri, come raccontato da Calciomercato.it, Federico Pastorello (agente di Lukaku e anche intermediario FA) ha incontrato la Juventus a Milano: un vertice in cui le parti potrebbero aver parlato anche di Lukaku, nelle scorse settimane accostato anche ai bianconeri.