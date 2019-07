CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE WOLVERHAMPTON WEST HAM / In grande fermento il mercato del Milan. Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport' per finanziare le entrate il club rossonero deve necessariamente far cassa con alcuni calciatori, tra i quali spicca il giovane Patrick Cutrone.

L'attaccante classe 1998 è appetito in Premier League e rappresenterebbe una plusvalenza purissima da mettere a bilancio. Si è parlato soprattutto delnei giorni scorsi, ma nelle ultime ore è emerso anche l’interesse del. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Il tutto nonostante la società londinese abbia già speso una cifra considerevole appena una manciata di giorni fa per un altro attaccante, ossia Sebastian Haller. Rimane però incerto il futuro di Javier Hernandez.