CALCIOMERCATO ROMA SCHICK / Roma in cerca di acquirenti per Schick. Sempre viva la pista Milan ma anche le tedesche, su tutte quella che conduce al Borussia Dortmund.

Stando a 'La Gazzetta dello Sport' nelle ultime ore si è fatto avanti pure il: i turchi hanno presentato un'offerta per il prestito, ma l'attaccante ceco non è attratto dal trasferimento in Turchia.