INTER LUKAKU ICARDI DZEKO / Calciomercato in stand-by al momento per l'Inter. Dopo i colpi tra difesa e centrocampo, ultimo quello di Barella, il club nerazzurro non ha ancora operato in attacco, nonostante il pressing di Antonio Conte per completare al più presto il reparto offensivo dei nerazzurri. Il sogno del tecnico salentino resta ovviamente Romelu Lukaku, che con il passare del tempo sembra però allontanarsi da un possibile sbarco a Milano. La dirigenza interista potrebbe iniziare così a valutare nuovi profili per rinforzare il pacchetto attaccanti, in attesa che si chiuda la telenovela legata al passaggio di Dzeko alla corte di Conte. Cavani, Benzema, Zapata, Firmino, Leao e Aubameyang le possibili alternative dell'Inter al mancato assalto a Lukaku in questa sessione estiva del calciomercato. Per restare aggiornato sulle ultime news Clicca Qui!

Calciomercato Inter, Dzeko in arrivo: asso Icardi

Marotta ed Ausilio sono rientrati nella tarda serata di giovedì a Milano dopo aver seguito l'Inter nel Tour in Asia e specialmente a Nanchino in occasione del Derby d'Italia perso ai rigori contro la Juventus. A casa Suning si era consumato il vertice con la proprietà e Conte, con il Dg Marotta che aveva tranquillizzato l'allenatore sulle richieste in sede di mercato dello stesso ex Ct della Nazionale, che non aveva nascosto comunque il suo malumore per la fase di stallo e il mancato arrivo finora degli obiettivi sulla lista della spesa per l'attacco.

La trattativa per Edin Dzeko sembra comunque agli sgoccioli, con il centravanti bosniaco che presto dovrebbe mettere nero su bianco con l'Inter.

Calciomercato Inter, sogno Lukaku: tutte le alternative se non arriva il belga

L'accordo con il giocatore c'è già dalla scorsa primavera per un contratto triennale, mentre con lale parti sono adesso più vicine con i nerazzurri che hanno dato la disponibilità ad inserire nella trattativa un altro calciatore dei capitolini. Nelle ultime ore si è parlato anche di un possibile scambio con Mauro, con la Roma che oltre al cartellino di Dzeko metterebbe sul piatto una cifra intorno ai 30 milioni di euro. La preferenza di Icardi per il futuro rimane comunque la Juventus

Dalla cessione dell'ex capitano dipende anche il sogno Lukaku, con l'Inter che non alza bandiera bianca per l'assalto al nazionale belga e primo target di Conte per il reparto offensivo dei meneghini. Il Manchester United però non sembra abbassare le pretese e continua a valutare non meno di 85 milioni di euro il 26enne ex Everton e Chelsea. In tutto questo è da segnalare anche la possibile manovra di disturbo della Juventus, con il CFO Paratici che negli uffici milanesi dei bianconeri ha incontrato giovedì l'agente di Lukaku e intermediario Federico Pastorello.

La strada che porta al belga resta tutta in salita, con Marotta ed Ausilio che presto potrebbero essere costretti a valutare altre piste per rinforzare l'attacco e accontentare Conte. La dirigenza di Viale della Liberazione continuerebbe a monitorare in questo senso la situazione di Edinson Cavani, il cui futuro potrebbe essere lontano dal Paris Saint-Germain dopo sei stagioni sotto la Tour Eiffel. Un altro profilo appetibile per esperienza e caratura internazionale sarebbe Benzema, anche se difficilmente Zidane al Real Madrid si priverà di un fedelissimo come il connazionale. Complesso pure un possibile assalto ad Aubameyang e Firmino, viste le richieste rispettivamente di Arsenal e Liverpool che valuterebbero i loro gioielli tra gli 80 e i 90 milioni di euro. Più alla portata dell'Inter potrebbero essere invece Duvan Zapata - da tempo sul taccuino del sodalizio di Suning ma che l'Atalanta non ha intenzione di cedere a cuor leggero - e il giovanissimo Rafael Leao, enfant prodige portoghese in forza al Lille.