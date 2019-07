CALCIOMERCATO NAPOLI JAMES ZIDANE / Napoli e Atletico Madrid si contendono le prestazioni di James Rodriguez. Ieri lo stesso ammministratore delegato del club spagnolo, Miguel Angel Gil Marin in un'intervista a 'ESPN' ha spiegato a che punto è la trattativa.

Parole quelle del dirigente dei 'Colchoneros' che non sembrano affatto scalfire l'interesse di Zinedineche in conferenza stampa pre-derby con l'ha ammesso: "Il tema James non mi riguarda, la società deve risolvere la questione, non io. È un qualcosa tra presidenti". Prova dunque a liquidare la questione così il tecnico delche non vuole entrare ulteriormente nel merito del triangolo di mercato tra, Madrid e Atletico per James Rodriguez. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI