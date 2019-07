FLAMENGO COPA LIBERTADORES DIEGO INFORTUNIO / Bruttissime notizie per Diego Ribas da Cunha che potrebbe addirittura aver concluso la sua carriera. Il trequartista brasiliano in forza al Flamengo ha subito un gravissimo infortunio durante la partita di Copa Libertadores contro l’Emelec, persa 2-0. Al 70esimo minuto l'ex Juventus è andato a terra dopo un contrasto con l'avversario riportando la rottura della caviglia: in seguito è stato portato fuori in barella ed è uscito dallo stadio in sedia a rotelle.

Una scena drammatica che ha fatto immediatamente il giro del mondo e che non lascia spazio all'immaginazione con Diego che ha rischiato anche di chiudere la carriera.

Il medico del Flamengo, come riporta 'UOL Esporte', ha rilasciato un comunicato sulle condizioni del calciatore: “Diego ha rimediato una frattura lussata della caviglia sinistra, con una frattura osseo-legamentosa. In questi casi il trattamento è chirurgico e la frattura è considerata complessa. Domani, al ritorno dalla trasferta, sarà di nuovo valutato e saranno realizzati altri esami per riuscire a stabilire la reale entità della lesione e per programmare l’intervento chirurgico nel più breve tempo possibile".

Intervento che è stato poi descritto in un comunicato successivo: "L'intervento di Diego è ormai terminato. Facciamo di tutto, acceleriamo al massimo, ma è un infortunio che ha bisogno di una scadenza più lunga e la media è di circa quattro, cinque mesi per poter tornare a giocare".