Calciomercato Torino, ESCLUSIVO: sondaggio per Meite

CALCIOMERCATO TORINO MEITE - Buona la prima per il Torino. La squadra di Mazzarri batte 3-0 in casa il Debrecen nella gara di andata del secondo turno preliminare di Europa League, ipotecando la qualificazione. Tra i migliori in campo Soualiho Meite, 25enne centrocampista francese di origini ivoriane reduce da una stagione iniziata benissimo e finita in calando.

Una prestazione che, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , non è passata inosservata agli occhi dei dirigenti del, alla ricerca di rinforzi nel reparto mediano dopo la cessione di Cabella. Un sondaggio che tuttavia non ha dato i frutti sperati: da un lato la richiesta del Torino per il cartellino - che non ha intenzione di cederlo a meno di offerte irrinunciabili che superino i 20 milioni di euro e dopo aver trovato un sostituto all'altezza - e dall'altra la volontà dell'ex Monaco di cambiare squadra solo per fare un salto di qualità in un club più prestigioso, hanno smorzato le velleità dei 'Verdi'.