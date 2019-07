CALCIOMERCATO UDINESE MARINO NESTOROVSKI / Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ai microfoni de 'Il Gazzettino' ha parlato ampiamente di calciomercato: "Daremo a Tudor più di due giocatori. Nestorovski è praticamente nostro e raggiungerà a breve la squadra in ritiro. Per il centrocampo non abbiamo seguito soltanto Tokoz, ma abbiamo presentato delle offerte per quattro centrocampisti.

Siamo posizionati su di loro e vediamo quale delle nostre offerte potrà arrivare quanto prima conclusione. Per Pezzella abbiamo in piedi una trattativa con il Parma, anche se non è ancora ben definita. Ci farebbe molto piacere a riuscire a far tornare a Udine Marvin". Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI