CALCIOMERCATO ATALANTA RAFINHA FIORENTINA BARCELLONA VALENCIA - Potrebbe tornare in Serie ARafinha. Dopo la positiva esperienza all'Inter, il calciatore è tornato al Barcellona ma non è mai entrato nelle grazie del tecnico Valverde e ha concluso in anticipo la stagione per infortunio. Adesso che si è completamente ripreso, il brasiliano, in scadenza di contratto nel 2020, è pronto a fare definitivamente le valigie.

E, secondo 'Sport', sono tre le offette sul tavolo: quella del Valencia, la destinazione preferita dal calciatore, della Fiorentina e dell'. In particolare, la novità è rappresentata dai nerazzurri diche avrebbero già presentato la propria proposta al club catalano e all'entorage del calciatore. Una decisione verrà presa al termine della tournée giapponese del Barça, ma tutte le parti in causa confidano in una rapida soluzione della vicenda. E i nerazzurri sognano il 'colpaccio'