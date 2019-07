CALCIOMERCATO ROMA FALCAO GALATASARAY / Futuro tutto da scrivere per Radamel Falcao. L'ex attaccante dell'Atletico Madrid ha un contratto in scadenza nel giugno 2020 e potrebbe diventare l'idea giusta per il reparto offensivo di diverse squadre. Sul centavanti del Monaco c'è forte l'interesse da qualche tempo del Galatasaray ma i turchi non sarebbero l'unica squadra ad aver messo gli occhi sul colombiano.

Stando a quanto riportato da 'Ajansspor', lasarebbe attiva proprio su Radamel Falcao., direttore dei giallorossi, sarebbe già anche stato a Montecarlo per parlare dello stesso bomber della Colombia. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Nella corsa all'ex United la Roma sarebbe penalizzata solamente dal fatto di non giocare la prossima Champions League.