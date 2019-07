CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC MANCHESTER UNITED JUVENTUS / Milinkovic-Savic si avvicina sempre di più all'addio alla Lazio.

Fortissimo l'interessamento da parte del, pronto a bruciare la concorrenza e ad aggiudicarsi le prestazioni del gigante serbo che potrebbe essere il sostituto ideale in caso di partenza diverso Madrid. Secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', l’agente Matejaè già in Inghilterra per definire l’operazione dopo i primi contatti tra le parti piuttosto fruttuosi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'offerta in favore del club biancoceleste sarà di circa 75 milioni di euro più 15 di bonus, di cui 5 facili da raggiungere con un leggero abbassamento rispetto ai 100 richiesti in principio. I contatti sono continui ed inizia a filtrare ottimismo con una svolta definitiva all'affare prevista per i prossimi giorni. Le sirene della Premier si fanno sempre più insistenti.