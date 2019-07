CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA TOTTENHAM - Dalle voci alla prima offerta. Da diversi giorni si parla del futuro di Paulo Dybala, in vacanza dopo le fatiche della Coppa America disputata con l'Argentina. E l'indiscrezione che circola con maggiore insistenza riguarda il Tottenham, con Mauricio Pochettino che accoglierebbe a braccia aperte il connazionale a Londra per fare de 'La Joya' il sostituto del partente Eriksen sulla trequarti, alle spalle del capitano Harry Kane.

E dalle parole si è passati ai fatti, almeno stando a quanto sostiene 'La Stampa': il quotidiano torinese scrive di una prima offerta, prontamente rispedita al mittente dalla, di 50 milioni di euro delper Paulo Dybala. Valutato dal club bianconero 90 milioni di euro circa, il numero 10 sarebbe intenzionato a continuare la sua avventura in bianconero e solo una offerta monstre potrebbe fargli cambiare idea. In ogni caso, per il suo futuro sarà decisivo il colloquio col nuovo allenatore Maurizio, al ritorno dalle vacanze, per capire quale sarà lo spazio che avrà a disposizione nella nuova Juve. E il Tottenham continua a seguire con attenzione l'evoluzione della vicenda.