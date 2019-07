JUVENTUS DE LIGT CRISTIANO RONALDO / Lo ribadisce ancora una volta: "Cristiano Ronaldo non è stata la chiave per venire alla Juventus, ma è bello quando qualcuno come lui si rivolge proprio a te". Matthijs de Ligt, presente ieri all'evento Adidas a Shanghai, ha raccontato ai giornalisti i primi giorni in bianconero.

"Voglio diventare titolare dando sempre il massimo, siamo in cinque e i posti sono due, non sarà facile. Il livello qui è altissimo, sono tutti sempre molto concentrati. Io bandiera della Juve? Sono appena arrivato, sarei presuntuoso, per ora non ci penso. Qui comunque mi trovo bene, sono tutti simpatici e gente di esperienza, posso imparare qualcosa ogni giorno. La? La Juve parte per far bene ma ci sono un certo numero di squadre favorite, difficile fare pronostici".