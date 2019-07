Roma, scaduta la clausola di Alderweireld: il prezzo sale

CALCIOMERCATO ROMA ALDERWEIRELD TOTTENHAM CLAUSOLA - È scaduta ieri la possibilità di acquistare Toby Alderweireld dal Tottenham versando la clausola rescissoria pari a 25 milioni di sterline.

Adesso, come anticipato da Calciomercato.it all'inizio di questo mese e confermato dal 'Sun' quest'oggi, il prezzo è destinato a salire. La richiesta degli 'Spurs' si attesta sui 40 milioni di euro, nonostante il belga sia in scadenza di contratto nel giugno del 2020. La, e le altre squadre interessate, dovranno trattare con la dirigenza dei londinesi per cercare di abbassare le pretese. Ma l'affare si preannuncia decisamente complicato.