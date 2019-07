CALCIOMERCATO NAPOLI LILLE PEPE / Il Napoli avanti tutta per Pépé, ieri a Dimaro l'incontro tra gli azzurri e l'entourage dell'attaccante del Lille.

Il presidente del club francese, Gerard, ha parlato ai microfoni di 'Tuttosport' della trattativa: "Avevamo promesso ache lo avremmo ceduto in questa finestra di mercato - ha dichiarato - Sono arrivate molte proposte per lui. Quattro grandi club ci hanno soddisfatti economicamente, tra cui anche il Napoli, la nostra richiesta era di 80 milioni. Adesso deciderà il giocatore dove andare, lunedì tornerà dalle vacanze e verrà presa una decisione. Credo che debba scoprire un calcio diverso da quello francese, non so se voglia andare al. Per correttezza ovviamente non posso consigliargli nulla.è un'operazione slegata, piace molto al nostro tecnico".