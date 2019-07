CALCIOMERCATO INTER ROMA NAPOLI ICARDI / Mauro Icardi sfoglia la margherita. In ballo c'è il suo futuro, che dovrebbe essere lontano dall'Inter a meno di clamorose sorprese. L'ex capitano, infatti, non rientra nel progetto di Antonio Conte, che lo ha escluso dalla tournée estiva in terra orientale. Tuttavia, ad oggi resta ancora molta indecisione circa la sua prossima destinazione. Icardi ha da tempo dato il suo gradimento verso la Juventus, che potrebbe tentare l'affondo decisivo nelle prossime settimane.

Calciomercato Inter, Roma e Napoli su Icardi: le ultime

All'orizzonte, però, non sono da escludere ipotesi clamorose: clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

Per Icardi si è parlato anche di Roma, ma, come appreso da Calciomercato.it, allo stato attuale le possibilità di un approdo del giocatore in giallorosso sono molto basse. L'ipotesi capitolina è però tornata di moda stamane, considerato che, secondo 'Repubblica', la Roma sarebbe pronta (tramite degli intermediari) a formulare una proposta intrigante all'Inter: 30 milioni di euro cash più il cartellino di Dzeko, valutato 20. Una proposta che verrebbe presentata una volta ottenuto il sì di Icardi, che però al momento, come già anticipato da CM.IT, preferirebbe la Juve. Per l'attaccante, la proposta sarebbe di circa 5 milioni di ingaggio, il tetto massimo che i giallorossi possono permettersi.

Intanto, nonostante sia vicino a Pépé, anche il Napoli non sembra mollare la pista Icardi. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', se l'Inter non riuscisse a cederlo, potrebbe nascere uno scambio con Milik, con differenza a favore dei milanesi di un paio di decine di milioni. Proprio il polacco piace anche al Real Betis ed è in attesa del rinnovo: per lui non si esclude una cessione.