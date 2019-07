CALCIOMERCATO INTER MANCHESTER UNITED LUKAKU / L'Inter continua a lavorare per il colpo Lukaku. La grande distanza dal Manchester United, che non si discosta dalla richiesta di 83 milioni di euro, resta un ostacolo attualmente insormontabile, considerato che i nerazzurri devono prima far cassa con cessioni importanti per avvicinarsi a quella cifra.

Tuttavia, è proprio lo stallo sulle uscite a creare le maggiori difficoltà per il belga. Così, riporta la 'Gazzetta dello Sport', l’sarebbe vicina ad abbandonare la questione; gli inglesi, dal canto loro, non aspetteranno oltre l’inizio della prossima settimana per cedere il calciatore. Sono quindi giorni decisivi, ma filtra pessimismo, notizia che non può far piacere ad Antonio, che ha chiesto espresamente il suo arrivo.