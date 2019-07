CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS PIATEK / Felice di iniziare una nuova stagione con il Milan, Krzysztof Piatek ha fatto il punto sui suoi obiettivi svelando anche alcuni sogni: clicca qui per restare aggiornato. Il polacco ha iniziato elogiando il tecnico Giampaolo: "E' un maestro di calcio, lo confermo. A livello tattico ogni dettaglio per lui è fondamentale e passa molto tempo a spiegare in allenamento. Per me è una buona cosa, ha ottime idee sul piano del gioco. Il 4-3-1-2 mi piace perché dà molte soluzioni offensive - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - In Italia ho già avuto quattro allenatori, ma lui tatticamente è senz’altro il migliore. Ha molte idee, e tutte chiare.

? Lui è una leggenda e ha anche un carattere un po’ matto (ride, ndr), da allenatore come ce l’aveva da giocatore. Ama da morire il Milan. si è assunto molte responsabilità ed è arrivato alla fine stanco e svuotato. Numero nove? Non credo alla scaramanzia e a questa maledizione. Per me la 9 è la normalità, andrà tutto bene come con la 19. La cosa non mi fa paura".

Piatek ha poi svelato un suo sogno: "In coppia con qualcuno? Con Cristiano Ronaldo e con Shevchenko. Quando sono arrivato in Italia, chi l’avrebbe detto che avrei segnato più di CR7... Ma io voglio migliorare e diventare capocannoniere. Farò di tutto per riuscirci - prosegue il talento polacco - Futuro? Sono una persona che non pensa molto al futuro. Ora sono qui negli Usa, concentrato sul presente. Però, come ho detto, il mio obiettivo è giocare in Champions e magari vincere un trofeo, così come in nazionale è andare all’Europeo".