CALCIOMERCATO NAPOLI ATLETICO MADRID SIMEONE JAMES RODRIGUEZ / L'Atletico Madrid è un rischio reale per il Napoli nella corsa a James Rodriguez. Come anticipato da Calciomercato.it, anche i 'Colchoneros' sono in lizza per il talento colombiano del Real Madrid.

Tuttavia, se nell'ambiente campano il forte interesse è stato reso pubblico dal presidentee dal tecnico, la strategia comunicativa degli spagnoli è diversa. A confermarlo è stato lo stesso Diegoin conferenza stampa: "Parliamo sempre di opzioni e bisogni della squadra e il club lavora di conseguenza. Parlare di un calciatore specifico non è giusto perché non è qui. Parliamo di quelli che ci competono.ha parlato? Io lo rispetto, lo conosce bene perché lo aveva ai suoi ordini. Ha scelto di commentare ma io parlo di quelli che sono qui".