CALCIOMERCATO INTER ZHANG ICARDI / Lunga intervista di Steven Zhang, presidente dell'Inter, al 'Corriere della Sera'.

Numerosi i temi toccati, tra cui quello della crescita del club: "L'Inter rappresenta molto per noi per far conoscerein Europa - ha spiegato - Il Fair Play Finanziario è la direzione giusta per il calcio, non sempre vince chi ha i ricavi maggiori anche se ha più possibilità di scelta. Noi fatturiamo 350 milioni, il gap c'è ancora con le grandi potenze ma tre anni fa era maggiore. Ci vorrà tempo, ma puntiamo ad arrivare al miliardo. Continuiamo a lavorare insieme alper lo stadio, al momento non pensiamo di quotarci in Borsa.? E' una brava persona e ha fatto tanto per il nostro club, gli troveremo la sistemazione migliore. Nessun ripensamento su di lui, anche se abbiamo bisogno di attaccanti".