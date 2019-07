CALCIOMERCATO JUVENTUS KHEDIRA FIORENTINA / Sami Khedira in uscita dalla Juventus: il centrocampista tedesco potrebbe lasciare i bianconeri in questa finestra di mercato e le pretendenti non mancano.

Una ci sarebbe anche in Itaila: come riferisce 'Sky', infatti, laavrebbe chiesto informazioni sulla situazione dell'ex: i viola sono alla ricerca di rinforzi a centrocampo dopola partenza diverso. Khedira potrebbe rappresentare un'opportunità per garantire un po' di esperienza alla squadra di Vincenzoche vuole puntare su un mix tra giovani ed esperti. Occhio ai contatti tra le due società anche in considerazione dell'interesse bianconero per Federico: la Fiorentina continua a ribadire l'incedibilità del proprio talento ma Khedira potrebbe anche rappresentare una chiave per provare a scalfire il muro viola.