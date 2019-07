NAPOLI JAMES RODRIGUEZ ATLETICO MADRID / Arrivano conferme sulla situazione James Rodriguez conteso da Napolie Atletico Madrid: come raccontato da Calciomercato.it, i Colchoneros vogliono il colombiano ma la trattativa non è certo semplice.

Lo ribadisce l'ammministratore delegato del club Miguel Angelin un'intervista a 'ESPN' ha spiegato a che punto è la trattativa per il 'Bandito': "So che a molti tifosi piacerebbe il suo acquisto. Molti giocatori credono che James Rodriguez possa portare un plus di qualità alla squadra, so che al nostro tecnico gli piace e che lui non vuole restare ale che il Real vuole venderlo. Ma servono molti incastri affinché l'operazione sia possibile. E' vicino o lontano? Non lo so, dipenderà molto dai dirigenti e dal presidente del Real Madrid".